Donne e motori, contro violenza genere

(ANSA) - CASERTA, 10 APR - L'Expo Fiera di Riardo ospiterà sabato 13 e domenica 14 aprile l'evento "Donne e Motori, gioie e mai più dolori", una formula che coniuga l'esposizione di auto con la premiazione di donne che si sono distinte per il loro operato in numerosi contesti. Dopo la prima edizione svoltasi a Villa Domi a Napoli, l'evento viene riproposto da Rosa Praticò, presidente dell'Associazione Officina delle Idee, già responsabile della sezione imprenditoria femminile di Confesercenti e vice presidente nazionale dell'associazione Maipiuviolenzainfinita che si occupa del contrasto alla violenza di genere.

"L'obiettivo - sostengono i promotori dell'evento - è quello di capovolgere l'icona classica dell'auto potente e di lusso da sempre associata alla figura maschile che la domina, dando il giusto e meritato spazio alle donne che possono altrettanto fruirne, invocando una nuova ed affascinante sinergia tra donne e motori in grado di essere addirittura simbolo di lotta al contrasto della violenza di genere".

Due giornate all'insegna del connubio tra l'esposizione di automobili di prestigio sia moderne che tradizionali, iscritte Club Supercar Italia presieduto da Giuseppe La Pasta, provenienti da tutta la penisola, "e la presenza di donne che si sono distinte nel loro percorso di vita occupando ruoli tradizionalmente maschili, come pungolo per le nuove generazioni", evidenzia la nota.

Nell'area espositiva di Riardo, guidata da Ciro e Bartolo Perrella, il programma prevede la sua apertura sabato 13 aprile alle ore 16 con il benvenuto da parte della Fanfara Bersaglieri della Brigata Garibaldi, per dare spazio all'esposizione delle auto, con le specialità "cuori di sfogliatella" di Antonio Ferrieri e degustazioni dell'Antica Distilleria Petrone. L'evento partirà domenica 14 aprile alle ore 10.30 con un percorso di abilità auto fruibile sia per grandi che per i piccini, seguito da intrattenimento musicale a cura di Miriam Artiaco, Successivamente alla celebrazione della Santa Messa, delle ore 16 si procederà alle premiazioni delle donne che si sono distinte per le loro competenze e per il loro impegno in diversi ambiti: per lo sport con la squadra femminile "Molinari Volley" di Napoli, l'impegno civile con la Top Gun Ufficiale Pilota dell'aeronautica Militare Claudia Danussi, la responsabile dell'ufficio del Consolato onorario Russo Svetlana Nesterenko, il Direttore d'orchestra "Banda dell'Esercito Italiano" Antonella Bona, l'impegno sociale della con Past President UNICEF Caserta Emilia Narciso e la Presidente dell'Associazione MERIDA Cristina Salvio, ilgiornalismo impegnato con Lidia Luberto e Simona Buonaura, per poi allargarsi al mondo dell'imprenditoria con la presenza di Giuseppina Tamburrino dell'azienda MagicStore ed Arianna Vitale, avvocato, fino alle eccellenze locali nel campo della gastronomia: Teresa Iorio, pizzaiola di fama internazionale ed Ida Giuglianodello storico ristorante partenopeo "Mimì alla Ferrovia". Sarà presente anche la Presidente nazionale dell'Associazione Maipiuviolenzainfinita Virginia Ciaravolo.

L'evento sarà presentato da Anna Capasso, attrice e cantante, che regalerà al suo pubblico anche la sua interpretazione musicale.

Per il supporto dell'iniziativa si ringraziano: Cucine Snaidero, Thierry House, Nemi Giocattoli, Nicoletti Home, PFP, Distilleria Petrone, Cuori di Sfogliatella e M4 Associati I premi "Donne e Motori, gioie e mai più dolori" sono stati realizzati dal Maestro Acampora, noto per la sua arte presepiale partenopea della tradizione, e rappresentano un'insolita Dea Partenope in sembianza di uccello, affinché la sua immagine - icona di femminilità da sempre - si coniughi con la possibilità di volare alto oltre i limiti rappresentati dagli stereotipi e dai pregiudizi. La manifestazione è stata presentata al Caffè Gambrinus di Napoli alla quale hanno presenziato anche Francesco Vitale in rappresentanza della Snaidero SpA edil Capitano del Molinari Volley Napoli Elena Dorzina, Testimonial Amip onlus, associazione dedicata ai malati ipertensivi polmonari e già campionessa di Scudetto e Coppa dei Campioni.