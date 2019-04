Eruzioni del Gusto,in vetrina a Vinitaly

(ANSA) - NAPOLI, 5 APR - Sarà la sostenibilità declinata nelle sue componenti strettamente collegate tra loro economica, sociale e ambientale, il tema della seconda edizione di Eruzioni del Gusto in programma dal 12 al 14 ottobre 2019 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, promossa da Oronero - Dalle scritture del fuoco, associazione che favorisce lo scambio culturale tra i popoli per lo sviluppo economico pacifico, ponendo centralità a quelli che vivono nelle aree vulcaniche del pianeta.

La presentazione dell'evento avverrà il 9 aprile alle 14.00 al Salone del Vinitaly a Verona insieme alla Regione Campania e, rispetto allo scorso anno, si arricchisce di nuovi contenuti in campo enogastronomico e turistico.

''E' un risultato importante presentare la seconda edizione di Eruzioni del Gusto al Vinitaly insieme alla Regione Campania nello spazio istituzionale allestito con Unioncamere'' dice Carmine Maione, presidente di Oronero ''Un riconoscimento per Oronero che a meno di un anno dalla nascita si ritrova a promuovere in un contesto internazionale la rete dei popoli, la cultura e la ricchezza dei territori vulcanici. Al Vinitaly si celebra il vino e quindi i territori da vivere, da scoprire e da degustare: l'enoturismo sarà uno dei grandi temi che caratterizzeranno anche l'evento di Pietrarsa e in anteprima lanceremo un nuovo progetto e proprio al Vinitaly verrà presentato il logo ufficiale''.

A Pietrarsa nella tre giorni, tema cardine sarà la sostenibilità dei suoli vulcanici a tavola con degustazioni di vini che a partire dalle terre vulcaniche del Vesuvio, Etna, Campi Flegrei, Ischia, Roccamonfina, Vulture, attraversando il Sannio e l'Irpinia, raggiungerà l'Italia intera alla scoperta di pregi e delicatezze dei rossi, bianchi, rosati. Da Pietrarsa, luogo di locomotive d'epoca e oggi importante stazione ferroviaria adiacente al sito museale, si discuterà di rilancio del turismo enogastronomico e con relatori e docenti esperti si metteranno a punto progetti per intraprendere un viaggio in treno lungo i vigneti dell'intera Penisola con tappe tra vigne e cantine, borghi e paesini di montagna famosi anche all'estero per le tradizioni enologiche.

Oltre al vino, si discuterà di cibo con una formula innovativa: Italia Power, gruppo per la fornitura di gas ed elettricità, specializzata nel settore dell'impiantistica, infrastrutture e consulenza per l'efficientamento energetico, allestirà nel sito museale un container restaurant comodo ed eco friendly, munito di autonoma energia elettrica, nel quale studenti e chef si cimenteranno in show cooking e ristorazione utilizzando materie prime e prodotti delle terre vulcaniche. Una vera e propria cucina 'aperta' che consentirà ai partecipanti di assistere alle fasi della lavorazione dei piatti della nostra tradizione culinaria che poi verranno degustati.

Il Vinitaly dunque la giusta vetrina per la presentazione della tre giorni di ottobre a Pietrarsa e per il lancio, in anteprima nazionale assoluta, di un nuovo progetto sull'enoturismo e l'ospitalità che partirà proprio dalla Campania, ovvero i valori che connotano la nostra penisola, da ri-scoprire e da rilanciare.

Nei workshop e nelle tavole rotonde a Eruzioni del Gusto si confronteranno docenti, economisti, urbanisti, architetti e designer sui temi dell'innovazione in agricoltura e nelle colture, sulla sostenibilità ai tempi dei cambiamenti climatici, sulla risorsa mare e la pesca nel Mar Mediterraneo. A convegno presenzieranno, tra gli altri, il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale sempre della Federico II, la Camera di Commercio di Napoli, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, la Fondazione Dohrn, l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Slow Food Vesuvio, numerosi Enti di ricerca e Ordini professionali, i Consorzi di tutela dop, AIS Campania e naturalmente Aziende del settore.