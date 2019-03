Olio: primeggiano Campania e Puglia

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Sono l'olio extravergine di oliva dop Cilento dell'azienda Piero Matarazzo di Perdifumo (Salerno) e il biologico del frantoio Intini di Alberobello nel Barese i vincitori della 17ma edizione del Sirena d'Oro, presentato a Roma. Duecento i prodotti che hanno partecipato quest'anno al tradizionale premio dedicato agli extravergini Dop, Igp e bio italiani che si svolgerà a Sorrento il 29 e il 30 marzo con il patrocinio del Ministero. Sul podio anche gli oli della società agricola Podere Grassi di Greve in Chianti (Fi) e l'azienda Tommaso Masciantonio di Casoli (Ch), che conquistano rispettivamente la Sirena d'Argento e la Sirena di bronzo nella categoria Dop e Igp. Spazio al confronto internazionale nel premio dove, insieme con le produzioni giapponesi presenti anche nel 2018, arrivano quelle cinesi e portoghesi. Tra le novità del Sirena d'Oro, promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con Coldiretti Campania e Camera di Commercio di Napoli, c'è il progetto didattico per gli istituti alberghieri.