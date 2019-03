Da Gay Odin l'Ovo di Virgilio

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAR - L'Ovo di Virgilio è il simbolo di Napoli, nascosto all'ìnterno del Castello sul mare, una leggenda che sopravvive nel tempo. Lo troverete nella storica fabbrica di cioccolato Gay-Odin di via Vetriera, 12, venerdì 29 marzo 2019, alle 16,30: è l'ovo di cui parla lo scrittore Jean-Noël Schifano, cittadino onorario di Napoli e direttore, negli anni Novanta, dell'Istituto francese di via Crispi (chiamato dai napoletani il Grénoble), in Dizionario appassionato di Napoli, un libro che racconta la città dalla A alla Z. L'autore incontrerà il pubblico e firmerà copie del volume pubblicato grazie a un'operazione di crowdfunding promossa da ilmondodisuk. L'iniziativa sarà presentata da Marisa del Vecchio Maglietta, amministratore unico dell'azienda partenopea (con punti di vendita a Napoli, Roma e Milano)) insieme all'editrice Donatella Gallone. Letture di Anna Maria Ackermann. Intervento musicale del chitarrista Franco Manuele.

GAY-ODIN E IL DIZIONARIO Dalla voce Il Grénoble del Dizionario di JN Schifano: … Con lo stesso Mangoni, abbiamo creato un cioccolato da uno dei miei sponsor (l'Istituto era autogestito per più dell'80%), Gay-Odin, la più antica cioccolateria della Città, che fa arrivare i suoi semi di cacao dal Togo dov'è nato l'Angelo nero… Ebbene, noi abbiamo fatto il Vesuvio di cioccolato, un cioccolato adesso tipico nel mondo, e, come sintetizza il nostro architetto luculliano: «Cioccolato, lava, passioni stratificate, creme calde consolidate. Il legame tra cioccolatini e vulcani è più stretto di quanto sembri. Da cui l'idea di una linea di cioccolatini simili, nella forma e nel sapore, a dei famosi vulcani. Il primo della famiglia è il Vesuvio. Amaro all'esterno, amarissimo addirittura, come i popoli che ne abitano le pendici, come l'amaro realismo dell'ironia, che contiene una passione seducente, inebriante, magma indurito al rhum…».

L'illustrazione dell'invito è di Maria Carolina Siricio, tratta dal Dizionario.