Pascal,riflettori su abuso alcool e fumo

(ANSA) - NAPOLI, 4 FEB - Anche quest'anno i genitori del liceo Pascal con sedi a Pompei e Sant'Antonio Abate (Napoli) organizzano insieme col preside, Fiorenzo Gargiulo, nell'ambito della Settimana dello Studente, due giornate nella sala consiliare del comune di Pompei sull'uso e abuso di alcool e fumo. Interverranno, in rappresentanza dei genitori degli studenti, Filippo Bello, rappresentante dei vari gruppi whatsApp dei genitori, Enzo Aiello, presidente del consiglio d'istituto, Giuseppina Lodovico, vice presidente del consiglio d'istituto. A conclusione delle giornate interverrà l'avvocato Rosario Alfano, responsabile dell'osservatorio sulla legalità del Comune di Pompei. Un'altra giornata sarà dedicata alla succursale di Sant'Antonio Abate. Le iniziative a Pompei sono in programma domani, martedì, e mercoledì, giovedì Sant'Antonio Abate. Come sottolinea Filippo Bello "è il terzo anno che noi genitori organizziamo questo evento sempre nella settimana dello studente per sensibilizzare i ragazzi sulla piaga dell'alcool che è diventato un vero e problema sociale".

(ANSA).