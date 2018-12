'La Liste', premi in Costiera amalfitana

(ANSA) - NAPOLI, 7 DIC - Due ristoranti della Costiera amalfitana, il Sensi Restaurant di Amalfi e la Taverna del Leone di Positano, hanno conquistano, in differenti categorie, il prestigioso premio "La Liste". Le assegnazioni, in occasione della terza edizione del premio, sono state fatte a Parigi, nel corso della serata di Gala al Quai d'Orsay, sede del Ministero degli Affari Esteri a Parigi. La Liste è una sorta di "guida delle guide": mette assieme tutti i migliori ristoranti del mondo, in base a un algoritmo che prende in considerazione tutte le principali guide, i riconoscimenti e la visibilità sui social. A ricevere il premio, nella sezione "Authentic / Terroir Award", è stato lo chef Alessandro Tormolino, del Sensi Restaurant di Amalfi.

Nella stessa categoria, sono stati premiati: Akrame Benallal - Akrame, di Parigi; Clemens Rambichler - Sonnora, Dreis, Germania e Helena Rizzo - Maní, Sao Paulo, Brasile. Mentre, nella categoria "Cucina Autentica", che privilegia la pulizia e la genuinità dei sapori, sono stati premiati Fortunata Cilento e lo chef Giuseppe D'Urso della Taverna del Leone di Positano. Due premi di livello internazionali che confermano l'altissimo livello della ristorazione campana.