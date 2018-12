L'atelier di Lello Esposito ospita i dolci natalizi di Mario Di Costanzo

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Una cornice d'eccezione per un'innovativa linea di pasticceria natalizia: giovedì 6 dicembre l'Atelier di Lello Esposito ha ospitato la presentazione dei dolci di Natale 2018 di Mario Di Costanzo.

"Nel corso degli anni sono sempre stato al fianco della città e delle più interessanti espressioni creative che sa generare" ha dichiarato l'artista di culto partenopeo "Mi fa piacere proseguire in questa direzione ospitando l'arte dolciaria di Mario Di Costanzo".

L'evento si è svolto in quelle che furono le scuderie del Principe di Sansevero e ha visto il giovane pastry chef protagonista di una conferenza stampa incentrata sulla degustazione guidata delle sue creazioni natalizie.

Il taste show ha avuto inizio con la descrizione e l'assaggio dei panettoni artigianali che compongono il segmento dei lievitati, novità del Natale 2018. Proposte due varianti: la versione classica con uvetta e arancia e una versione con albicocca pellecchiella del Vesuvio e pistacchio di Bronte.

Entrambe le versioni accomunate dall'uso di soli ingredienti italiani, in ossequio alla teoria del Km buono, e da una lavorazione fedele ai canoni della produzione artigianale.

Il momento centrale della degustazione è stato dedicato allo Struffolo Bianco, altra novità del Natale 2018.

"Lo Struffolo Bianco è una torta che identifica bene il mio stile e quindi la mia di reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea" ha sottolineato Mario Di Costanzo "Gli struffoli sono bianchi e morbidi e rappresentano il vestito di un mix fatto di croccante alle mandorle e nocciole, pan di Spagna, mousse alla cannella, mousse al cioccolato con anice stellato e pisto e scorzette di arance candite".

La degustazione guidata è stata completata dall'assaggio della Cassata Nera, un dolce diventato ormai un autentico marchio di fabbrica del maestro pasticciere della Sanità.

La presentazione dei dolci natalizi di Mario Di Costanzo è stata accompagnata da una selezione di vini curata da Francesco Mandolese: in primo piano, l'abbinamento con il moscato d'Asti Moncucco prodotto da Fontanafredda.

Tutti i dolci presentati sono in vendita dal 7 dicembre presso la pasticceria Di Costanzo in piazza Cavour,133