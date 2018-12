Natale a Pietrarsa, boom di presenze

(ANSA) - NAPOLI, 5 DIC - Sono numeri da record quelli che sta registrando la prima edizione dei Mercatini di Natale Napoli 2018, ospitati tra i viali del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Oltre 7.000 le persone che hanno varcato i cancelli del museo nella giornata inaugurale domenica mattina. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il direttore del Museo, Oreste Orvitti, il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, e i promotori e organizzatori dell'iniziativa, Gianmauro Sannino e Simone Canzano che sono riusciti nell'impresa di rendere il polo museale ancora più affascinante.

Suggestiva la parata degli Archibugieri Trombonieri Senatore che dal museo hanno sfilato fino a piazza San Ciro a Portici per annunciare l'avvio della kermesse. In serata sfilate e balli in costume dell'800 e l'accensione delle luci nel "Giardino Incantato".

Nell'affascinante cornice dei viali del Museo, trovano spazio tra le caratteristiche casette in legno con artigianato di qualità, sapori e profumi dell'area food con le eccellenze dell'enogastronomia campana. Sullo sfondo, l'imponente statua di Ferdinando II ed il paesaggio mozzafiato del Golfo di Napoli.

Tantissimi i bambini, accolti da personaggi delle fiabe, elfi e Babbo Natale, che hanno potuto vivere un'esperienza unica tra immaginazione e realtà. La manifestazione, patrocinata dal Consiglio Regionale della Campania e dai Comuni di Napoli e Portici, si svolgerà fino al 21 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 23.00, nei fine settimana dalle 10.00 all'1.00 di notte.