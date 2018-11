Mercatini Natale al museo di Pietrarsa

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Tutto pronto per la prima edizione dei Mercatini di Natale Napoli 2018 che si svolgeranno dal 2 al 21 dicembre nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L'apertura ufficiale dei mercatini si terrà domenica 2 dicembre a partire dalle ore 10,00, con la parata degli Archibugieri Trombonieri Senatore. Dalle 17.00 in poi, sono previste sfilate e balli in costume dell'800 e, a seguire, l'accensione delle luci nel "Giardino Incantato".

La manifestazione è patrocinata dal Consiglio Regionale della Campania e dai comuni di Napoli e Portici.

Nella suggestiva cornice dei viali del Museo, gestito dalla Fondazione FS Italiane, troveranno spazio spettacoli e musical, artigianato di qualità, sapori e profumi dell'area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze dell'enogastronomia campana. Tra gli altri, Poppella, Zia Esterina Sorbillo, Scaturchio e Bifulco. La parola d'ordine sarà divertimento, nel segno della magia: elfi, giocolieri, personaggi delle fiabe e Babbo Natale. I più piccoli potranno accedere alla fabbrica dei giocattoli, alla casa di Babbo Natale e al "treno volante" con la presentazione delle locomotive che hanno trainato il "Polar Express". Anche per gli adulti sono previsti eventi dedicati, con rappresentazioni teatrali, concerti live ed esibizioni di artisti itineranti. La visita ai Mercatini sarà anche occasione per scoprire il patrimonio storico-culturale del Museo, luogo simbolo della storia delle ferrovie italiane. L'intera area museale, che si estende su una superficie di circa 36mila metri quadrati, è composta da sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli al cui interno è custodita una collezione unica costituita da 55 veicoli, tra locomotive a vapore ed elettriche, carrozze, "Littorine", cimeli ferroviari, modellini di treni e il grande plastico "Trecentotreni" lungo 18 metri. L'ingresso ai mercatini è previsto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 23.00 al costo di 5,00 euro per gli adulti e 3,50 euro per i bambini fino a 12 anni; il sabato e la domenica dalle ore 10.00 all'1.00 di notte, con un costo di 8,00 euro per gli adulti e 5,00 euro per i bambini fino a 12 anni. L'ingresso è gratuito per i diversamente abili e i bambini fino a 4 anni non compiuti. Il costo del biglietto include l'ingresso al Museo, la visita libera alla collezione ferroviaria e la possibilità di partecipare ai mercatini e alle iniziative di animazione natalizia.

Oltre alle varie aree di sosta adibite a parcheggio presso il polo museale, sarà possibile raggiungere i mercatini con i treni della Linea 2 Metropolitana FS che fermeranno alla stazione del Museo con una frequenza di una corsa ogni 30 minuti. Per chi raggiunge il Museo con i treni metropolitani e regionali è riservato uno sconto speciale sul biglietto di ingresso intero per chi esibisce il titolo di viaggio Trenitalia, di corsa semplice o giornaliero, con destinazione Pietrarsa-San Giorgio a Cremano.