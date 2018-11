Sustable, bistrot per sostenere Volla

(ANSA) - NAPOLI, 14 NOV - Un bistrot per contribuire a fare di Volla una cittadina vivibile anche di sera. La scommessa è di un imprenditore della zona che ha deciso di trasformare la sua pizzeria in un locale innovativo in cui poter ospitare anche associazioni culturali del territorio e favorire l'aggregazione sociale: i giovani residenti in città avranno scontistiche particolari. Salvatore Susta, maestro pizzaiolo famoso per i suoi impasti, nonostante il suo locale da anni fosse sempre affollato, ha investito in un format postmoderno dove il menù classico lascia spazio a piatti ispirati alla convivialità. Non ci saranno primi e secondi piatti ma, grazie alla collaborazione con la scuola Dolce & Salato dello chef Peppe Daddio e del pastry chef Aniello Di Caprio, solo piatti da condividere. "Vogliamo che Sustable (il nome del locale è la sincrasi tra Susta e table e si traduce nella tavola di Susta) sia affollato di cittadini residenti a Volla e questo diventi un luogo da vivere invece che un non luogo", ha spiegato Salvatore Susta. "Volla ha le carte in regola per cambiare: la nostra scommessa sul futuro della città sta dando i suoi frutti e già alcuni imprenditori stanno investendo nel nostro territorio.

Auspichiamo che L'iniziativa di Susta sia da pungolo per i titolari di altre attività commerciali. Tutti insieme possiamo stimolare lo sviluppo di Volla". Così Pasquale Di Marzo, eletto sindaco alla scorsa competizione elettorale di giugno. "E' vero che siamo in via Filichito e non nel cuore della movida ma siamo convinti - dice Salvatore Susta a chi gli chiede le ragioni di questa scelta - che Volla non abbia nulla da invidiare ad altri comuni dove negli ultimi mesi stanno aprendo numerosi locali e attività di ristorazione. Da noi fino ad oggi sono venuti clienti da Napoli, ora puntiamo a divenire punto di riferimento per i giovani della zona". Non a caso l'imprenditore ha dimostrato disponibilità anche a mettere il proprio locale una volta al mese a disposizione di una associazione molto attiva sul territorio 'A Rezza, la cui sede è stata vandalizzata qualche tempo fa. I ragazzi che si dedicano al cineforum o altri momenti culturali sono alla ricerca i spazi in cui potersi riunire. "A questi giovani e agli altri giovani di Volla garantiremo anche una scontistica sul nostro menù degustazione: vogliamo che anche la sera ci sia vita sociale a Volla", ha aggiunto Susta.