'Manina' pizzaiolo Vincenzo Capuano

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Dopo la consegna della "Pizza Pompeii" ad Alberto Angela, divenuto il giorno 17 ottobre cittadino onorario di Pompei, il pizzaiolo napoletano, Vincenzo Capuano, omaggia il governo del "cambiamento" dei vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio con la "Pizza Manina".

La "manina" di Capuano ha colori predominanti giallo-verdi della alleanza politica di governo e il biologico degli ingredienti: impasto ai cinque cereali per la base della pizza e cinque ingredienti per comporla; piennolo giallo, crema e granella di pistacchio, fior di latte e basilico.

Vincenzo Capuano nato e cresciuto a Scampia, pizzaiolo da tre generazioni, ha girato il mondo grazie al suo talento e passione innata per la pizza. A soli trent'anni è ambasciatore della pizza napoletana nel mondo e personaggio social nel 2018; è tutor-special guest nella trasmissione televisiva "Detto Fatto" su Rai Due dal 2017 (prima con la presentatrice napoletana, Caterina Balivo e oggi con la presentatrice e attrice pugliese, Bianca Guaccero. Dopo la fortunatissima apertura di Napoli, a piazza Vittoria, si appresta ad aprire e "raddoppiare" a Pompei, a 300 metri dal Santuario.