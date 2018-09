'The Prometeus Gift' in scena in Russia

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - 'The Prometeus Gift' della regista Luisa Guarro ha rappresentato Napoli per l'Italia al Forum internazionale delle città antiche svoltosi nella città russa di Ryazan promosso dal Drama Theater. L'intera città - nei giorni del Forum - era tappezzata di simboli di città provenienti da tutto il mondo. 'The Prometeus Gift', come spiega Luisa Guarro "è una rivisitazione in chiave ambientalista del mito di Prometeo. Riflessione a favore dell'uso corretto della tecnica, di cui il Titano ci avrebbe fatto dono. Nella mia inedita interpretazione, Prometeo, pur prevedendo l'uso dannoso e distruttivo che gli uomini avrebbero fatto della combustione, non si pente (sebbene l'aquila gli mangi il fegato), perché sa che affinando le tecniche e sottraendosi all'inganno del potere, gli uomini attingeranno un giorno al "fuoco divino", all' energia del sole e poi a quella del vento e delle acque. Un Prometeo che si libera delle catene grazie all'innovazione tecnologica".(ANSA).