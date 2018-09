Camper Fabbrica Pasta in tour per Europa

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - Come si cucina la pasta a regola d'arte? Forse per noi italiani è scontato, la prima regola è che sia al dente, ma poi? E come si condiscono i formati più originali? Come, ad esempio, la famosa Caccavella, il taglio più grande del mondo che equivale a una porzione? Antonino Moccia, responsabile controllo qualità dell'azienda di famiglia, La Fabbrica della Pasta di Gragnano, ha annunciato stamane un tour europeo, che partirà alla fine di gennaio, con lo scopo di rispondere a queste e a tante altre domande. In quella data, partirà da Gragnano un Camper brandizzato, attrezzato con una cucina professionale e munito di schermi esterni per consentire la visione di tutto ciò che accade ai fornelli. La prima tappa del tour sarà Roma, dove il Camper stazionerà in Via Cola di Rienzo, nel cuore del quartiere Prati, all'altezza della famosa gastronomia Castroni. Grazie all'iniziativa promossa dalla Fabbrica della Pasta sarà possibile partecipare alle lezioni gratuite e aperte a chiunque vorrà apprendere ricette e know-how. Per iscriversi, sarà necessario inviare una richiesta alla mail: relazioniesterne@lafabbricadellapasta.it Le lezioni avranno una durata di un'ora circa e vedranno le tre cuoche di Badalu - Insieme in cucina (Barbara, Daniela e Lucia) svelare tutti i segreti per la realizzazione di un piatto di pasta da 10 e lode. Alle lezioni, di volta in volta, saranno invitati anche gli studenti degli ultimi anni degli istituti dell'alberghieri del posto. Dopo l'esordio romano, il tour proseguirà con tappe a Montecarlo, Parigi, Berlino, Stoccarda e in tante altre città europee.