A Montorsi memorial Gabriella Calicchio

(ANSA) - BENEVENTO, 4 SET - Venerdì 7 Settembre torna, come ogni anno a Montorsi (frazione di Sant'Angelo a Cupolo - Bn), l'undicesima edizione del "Memorial Gabriella Calicchio", kermesse enogastronomica e musicale in ricordo dell'indimenticata geologa e musicista scomparsa undici anni fa.

Appuntamento a partire dalle 20; l'iniziativa è promossa dall'associazione "Terra Mia".

Ancora una volta il borgo antico del paese sarà animato da una serie di concerti, performance, live painting, stand di prodotti enogastronomici ed etichette sannite.

Previsti quattro distinti momenti "culinari" con stand di degustazioni accompagnate da etichette sannite, come la cantina "Quadrigato", "Masiello ed una selezione del "Sannio consorzio tutela vini".

La cena conclusiva poi, sarà messa in campo dalla "Masseria Frangiosa" azienda che, dal 1925, trasforma i frutti delle nostre terre in eccellenze culinarie. La selezione di vini per la cena sarà curata da "SannioWay", specialisti nella scelte di etichette pregiate, selezionate ad hoc per l'evento. Spazio anche all'arte: oltre al live painting di Alfredo Troise, infatti, una retrospettiva dell'artista e scenografo sannita, Emilio Manganiello e la presenza del ritrattista Tonito Polito.