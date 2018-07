Da pizzaiolo minibus per disabili

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Un minibus attrezzato per il trasporto disabili, completo di nove postazioni, sarà consegnato domani, alle 20, alla Uildm, alla presenza del presidente nazionale, Marco Rasconi, nel corso di una serata di beneficenza organizzata da Carmine Donzetti, pizzaiolo di Frjenno Magnanno e vicino a Telethon e all'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare. L'azione, sottolineano i promotori dell'evento, "si inquadra nel più ampio progetto 'Pizza senza barriere' che vede impegnato Donzetti: il pulmino è il secondo che viene donato alla Uildm 'Giovanni Nigro' di Arzano".

"Si tratta di un veicolo in grado di trasportare 9 disabili che si aggiunge - dice Donzetti - a quello che abbiamo consegnato lo scorso anno. Il fine è quello di consentire all'associazione di accompagnare queste persone nei centri per le cure mediche o le attività ricreative. Da sempre siamo vicini alla Uildm di Arzano guidata da Salvatore Leonardo e il nostro impegno in loro favore proseguirà tutto l'anno anche grazie ai proventi che deriveranno dalla vendita della pizza che abbiamo chiamato 'La Donzetti' e che saranno devoluti in beneficenza al fine di garantire il mantenimento del minibus".

Alla serata, condotta dalla giornalista Brunella Cimadomo, interverranno, tra gli altri, Tommaso Pellegrino, presidente del Parco del Cilento, Flavia Sorrentino, delegata del sindaco De Magistris all'autonomia della Città Metropolitana, i consiglieri regionali Francesco Moxedano e Francesco Borrelli, Attilio Albachiara, presidente dell'Associazione Mani D'Oro, il consigliere comunale di Napoli, Elpidio Capasso, il vicesindaco di Arzano, Osvaldo Barba, il comico Lino Barbieri, lo scrittore Lello Marangio, il referente di Telethon per il Sud italia Francesco Lettieri.(ANSA).