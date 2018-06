Imprenditoria, statua per L. Dell'Amura

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - É stata installata in via Nicotera, a Vico Equense (NapolI) una statua in memoria dell'imprenditore Luigi Dell'Amura, fondatore di Pizza a Metro. A tenere a battesimo il busto, insieme con gli eredi di Gigino, i figli Francesco, Carlo, Rosa, Mario e Lucia (Antonio e Giulio sono scomparsi) e ai 15 nipoti, il sindaco della cittadina costiera, Andrea Buonocore, il direttore della struttura, Giovanni Rivieccio e i dipendenti del locale. Nel corso dell'evento che si inquadra nell'ambito dei festeggiamenti per il 50esimo anno della sede di via Nicotera, il sindaco si è impegnato ad intitolare una strada al Gigino ideatore della pizza a metro, che brevettò nel 1959. "Pizza a Metro - ha detto il sindaco - è Vico Equense e ha un valore sociale, economico, turistico. Per noi è un onore avere famiglie e attività rappresentative della storia della costiera e dell'intera Campania. Il brand oggi è conosciuto in tutto il mondo e alla naturale attrattiva di Vico si aggiunge la prospettiva gastronomica legata al locale'