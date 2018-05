Al via Napoli Pizza Village, 50 forni

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Cinquanta pizzerie, ognuna con ricette diverse oltre alla classica margherita preparate da 600 pizzauoli, 6 ore di gusto e spettacolo ogni giorno da domani fino al 10 giugno, su 1.200 metri sul lungomare di Napoli. E' tutto pronto per l'ottava edizione di Napoli Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più attesi d'Italia, che richiama campani ma anche turisti da tutta Italia e dall'estero. Una festa della pizza, che propone però anche approfondimenti scientifici come il convegno di apertura di domani, alle 18 alla Rotonda Diaz, in cui grazie alla Fondazione Pascale, si presenta lo studio realizzato per la pizza pascalina, che previene i tumori e che è possibile assaggiare al NPV. Ma gli incontri si susseguiranno per tutta la durata della manifestazione su temi inerenti la pizza tra tradizione e innovazione. Ogni sera alle 19.30 si terranno incontri con grandi maestri pizzaiuoli e blogger: domani s comincia con Ciro Oliva e Giulia Nekorkina del blog Scattidigusto che si confronteranno sull'evoluzione della pizza fritta e proporranno impasti alternativi e inedite farciture di alta qualità, per le caratteristiche della rinnovata regina dello street food partenopeo.

Cominciano domani anche le lezioni di pizza al NPV Class con in cattedra, o meglio ai forni, Davide Civitiello di Rossopomodoro alle ore 19.00 e Salvatore Lionello della Pizzeria da Lionello alle ore 21.00, che insegneranno non solo come preparare l'impasto ma anche come condire e cuocere la pizza con il forno di casa in modo che abbia lo stesso sapore che ha in pizzeria.

Ma la serata è dedicata in particolare agli amanti della musica con il cartellone di esibizioni sul palco del Pizza Village: si parte domani sera con Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo. Fino al 10 giugno il palco del Napoli Pizza Village sarà calcato da oltre 100 artisti e il 1° giugno debutteranno la popolare cantante Ida Rendano, il rapper napoletano Lucariello, la vincitrice dell'ultima edizione di "The Voice of Italy" Maryam Tancredi, Daniele Decibel Bellini, voce ufficiale dello Stadio San Paolo, che presenterà la sua prima esperienza discografica e infine l'attore comico Gennaro Scarpato.

Tra le novità che gli organizzatori propongono quest'anno anche una soluzione per favorire la mobilità sostenibile e l'accessibilità all'area della manifestazione grazie ad ANM e Assessorato alla Mobilità che hanno istituito un servizio bus-navetta di collegamento tra il parcheggio Brin e il lungomare. Il servizio è attivo tra le 18:00 e le 01:00 di tutti i giorni dell'evento e consente di raggiungere il Lungomare all'altezza di piazza Vittoria con il bus della linea 154 in circa 15 minuti. Al Brin ci sarà una tariffa integrata sosta+bus fino a 4 persone in a/r al costo di 7 euro.