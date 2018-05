Primalaterra, sole e vento nel calice

(ANSA) - Si chiama Primalaterra, che vuol dire: il vino sia soltanto figlio del suolo. E' il prodotto di punta dell'azienda agricola di Salvatore Magnoni, protagonista di una avventura professionale nel cuore del Cilento che regala vini sorprendenti. E soprattutto naturali, in tutte le fasi della coltivazione e della produzione: ad esempio nella fase di fermentazione si usano piccole quantità di uve non deraspate pigiate con i piedi.

Magnoni, ex dj e fondatore di uno storico centro di diffusione della musica a Napoli (la Fonoteca del Vomero), decide vent'anni fa di far rivivere un terreno familiare in stato di abbandono a Rutino, sulle colline cilentane. Rinascono gli uliveti, dai quali si produce un olio extravergine particolarmente apprezzato. Vengono espiantate le vecchie viti, sostituite da giovani piante di uve aglianico: un'unica piccola vigna sul ciglio della collina, affacciata sulla valle del fiume Alento e verso il Monte Stella. Trecento metri sul livello del mare, un terreno argilloso calcareo ricco di pietre che Salvatore e i suoi collaboratori curano amorevolmente.

Le uve aglianico vengono raccolte e lavorate in modo assolutamente naturale. La cantina in cui i vini maturano si trova nel centro storico del paese, fra antiche mura di pietra e soffitto di castagno. Non c'è controllo della temperatura: una scelta, come tutta la filiera produttiva, figlia della volontà di rendere ogni annata un prodotto artigianale, con le differenze legate all'andamento della stagione. "Vini naturali, biodinamici, artigianali, di vignaioli? Una risposta fisiologica - dice Magnoni - agli eccessi dell'industria. Industria che ormai ha trovato il modo di fare ogni anno, a qualsiasi latitudine, lo stesso, identico vino. Con conseguente rottura di p... di parecchi bevitori e produttori appassionati".

Ogni annata è quindi simile e profondamente diversa. Il Primalaterra 2009 si fa conoscere conquistando quattro bicchieri sulla guida de L'Espresso. Quello del 2012 è un prodotto straordinario: "Il caso ha voluto che fosse un'annata particolare, bollente e siccitosa, e che nella mia vigna lo fosse ancora di più. Uve poche, quasi appassite sulla pianta.

Concentrazioni estreme di zuccheri". Risultato: un aglianico del Cilento da 16 gradi. Vino estremo, come estrema fu quell'estate: potente e vellutato nella dolcezza e nel corpo, di un rosso intenso quasi impenetrabile. Al naso la terra, il fieno e il cuoio. E poi sentori di amarena sotto spirito, liquirizia e caramello. Caratteri che tornano anche nelle annate successive, con un ventaglio di sfumature inevitabilmente diverso e da scoprire.

L'aglianico del Cilento dop Primalaterra matura 20 mesi in botti di rovere francese e almeno altri quattro in bottiglia.

Non è filtrato e continua a lungo la sua evoluzione. Il suo fratello più giovane è il Rosso del Ciglio: aglianico Cilento dop che si affina per la metà del tempo, versatile ma ricco di spessore. Vini che l'azienda Magnoni non vende via web ma solo nella propria cantina e in un circuito di enoteche specializzate. Scelte controcorrente, a cominciare dall'etichetta: sobria, scarna, con le sole indicazioni di legge e nessun 'retro' per illustrare e decantare il contenuto.

"Preferisco che il vino parli da solo", dice Salvatore. Lui, appassionato di musica, mette cuore, anima e ritmo nel proprio lavoro: e lo spartito, visti i consensi ottenuti finora, si allarga al Barbera del Sannio, al Fiano e alla Falanghina, nuove vigne messe a dimora sulla collina di Rutino. Fra tre anni ne nasceranno nuovi vini, altrettanto naturali, figli della loro terra, del sole, della pioggia e della passione.