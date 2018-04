Dopo i roghi in cammino su Vesuvio

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - A luglio le fiamme dolose bruciarono intere pinete nell'area del Vesuvio fino a ridurle in cenere. Oggi, a distanza di nove mesi, in quei luoghi si organizzano visite alla riscoperta della natura. E' l'iniziativa ''In cammino per la rinascita'' organizzata da 'Rete Civica per il Parco Nazionale del Vesuvio' aperta a quanti hanno a cuore le sorti del vulcano più famoso al mondo.

Accompagnati da geologi, agronomi, dottori in scienze forestali, naturalisti si cercherà di capire, dopo le devastazioni degli incendi estivi, a che punto sia la rinascita e la mitigazione del rischio idrogeologico. Tre le domeniche dedicate alle escursioni: si comincia domani con il percorso guidato alla Valle dell'Inferno. L'appuntamento è alle 8:30 (con partenza alle 9:00) presso il Castello Mediceo a Ottaviano (Napoli). Le prossime tappe sono in programma il 13 maggio e il 2 giugno. Rete Civica include quindici associazioni ambientaliste che hanno firmato il manifesto per la rinascita del Parco Nazionale del Vesuvio.(ANSA).