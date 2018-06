'Suggestioni' a Pausilypon,apre Giannini

(ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - E' stata presenta oggi al Gran Caffè Gambrinus la X edizione di "Pausilypon Suggestioni all'Imbrunire", la rassegna stabile di musica e teatro, che si svolge al Parco Archeologico del Pausilypon dal 16 Giugno al 28 Luglio 2018.

Sono intervenuti Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Maurizio Simeone, presidente del CSI Gaiola onlus, Serena Improta, direttore artistico della Rassegna, Michele Pontecorvo Ricciardi, Responsabile Comunicazione Ferrarelle SpA, Nino Scano, presidente Ager Campanus e Stefano Consiglio, coordinatore C.d.S. in Organizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale e Ambientale della Federico II di Napoli.

"La Rassegna ogni anno si traduce in azioni concrete per la conservazione del sito - spiega il presidente del CSI Gaiola onlus Simeone - l'edizione 2018 avrà come obiettivo il recupero delle antiche cisterne romane, che permetterà l'ampliamento del percorso di visita, creando un itinerario nuovo ed affascinante all'interno della lecceta". Mentre l'assessore Daniele ha definito la l'iniziativa come "una delle più belle e importanti iniziative che si fanno nella nostra città" e ha sottolineato la necessità di "un sostegno a chi con grande tenacia e con grande fatica valorizza luoghi unici al mondo". Presentata anche la partnership con Ferrarelle. Il responsabile della comunicazione Pontecorvo ha affermato: "Condividiamo con CSI con Gaiola Onlus l'amore e la cura nei confronti del territorio napoletano e campano, nel quale il marchio e l'azienda hanno le loro radici, dunque il supporto fornito da Ferrarelle a questa manifestazione è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del Parco Archeologico del Pausilypon".

Ideata e curata dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, d'intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, la rassegna, rappresenta ormai un consolidato appuntamento con la musica e il teatro nella straordinaria cornice dell'antica Villa D'Otium del Pausilypon (I Sec a.C.). Per la X Edizione che avrà inizio il 16 giugno, il Pausilypon avrà l'onore di ospitare alla serata di apertura l'attore Giancarlo Giannini che, insieme al Marco Zurzolo Quartet sarà protagonista dello spettacolo "Le parole note". Il recital di Giancarlo Giannini è un singolare incontro di letteratura e musica. L'attore particolarmente esperto nell'analisi della parola, recita una serie di brani e poesie al grande pubblico da Pablo Neruda, Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, Salinas. Vari autori e un unico tema: l'amore, la donna, la passione? La vita! Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e penetrante condurrà gli spettatori in "atmosfere", mistiche, malinconiche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal 200' fino ad arrivare ai giorni nostri. Ogni appuntamento avrà inizio con un percorso ricco di suggestioni dall'imponente Grotta di Seiano fino all'incontro con gli artisti presso l'area dei teatri. Prima dello spettacolo sarà offerta una degustazione delle eccellenze enologiche campane, selezionate anche quest'anno grazie alla preziosa collaborazione dall'Associazione Ager Campanus, accompagnata da un rinfresco di qualità offerto da Le Arcate. Main sponsor di questa X Edizione è Ferrarelle, il marchio dell'acqua effervescente naturale famosa in tutto il mondo.