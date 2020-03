Contagiati un carabiniere ed un 15enne

(ANSA) - CASEERTA, 30 MAR - Dopo giorni di crescita costante ma contenuta (4-5 in media), il Casertano conosce una nuova impennata di casi di Coronavirus, con un aumento di undici casi che porta il totale a 197, rispetto ai 186 di sabato. Tra i contagiati anche un carabiniere ed un quindicenne.

Due i decessi registrati nelle ultime ore per un totale di 18 morti: si tratta di un 70enne di Teano che era ricoverato in terapia intensiva al Covid-Hospital di Maddaloni da diversi giorni. L'altra persona deceduta è un cittadino di San Cipriano d'Aversa che prima di contrarre il Coronavirus era ricoverato presso una struttura sanitaria di Castel Morrone. Primo caso a Sessa Aurunca dove è risultato positivo al tampone un carabiniere di 24 anni originario della frazione Carano e in servizio a Torino. Il sindaco Silvio Sasso ha rassicurato la cittadinanza spiegando che il giovane era già in isolamento da quando, dodici giorni fa, è rientrato in paese. Nono caso a Maddaloni: si tratta di un 15enne, parente di un paziente già positivo.