Maestri strada contro isolamento

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - E' la Resistenza educativa in movimento, Rem, progetto della comunità dei Maestri di Strada con il quale a Napoli si stanno costruendo iniziative per combattere l'isolamento e lo scoraggiamento attraverso un contagio sociale ed educativo, fatto di proposte, iniziative, arte, solidarietà. Sono 45 operatori, educatori, psicologi, esperti, genitori sociali, staff organizzativo, 250 giovani e loro famiglie, 50 docenti, 20 scuole e 600 ore di attività a distanza già attive nelle due ultime settimane, che, per l'occasione si sono dati un nuovo nome: I Coronauti. Così su diversi canali social (SoundCloud per i podcast, Facebook, Instagram, YouTube, il blog, la webradio), portano avanti iniziative nei giorni dell'isolamento per evitare il contagio da coronavirus. I Coronauti hanno dato il via anche a una serie di video-sfide, attraverso la lettura, il racconto e la registrazione di storie della tradizione, che passano per la voce degli adolescenti per giungere ai bambini.