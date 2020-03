De Luca, non saremo come Bergamo

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - "Qui in Campania non succederà quanto successo a Bergamo e Brescia". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Possiamo avere fiducia, credo che andrà bene a condizione che tutti facciano la propria parte fino in fondo - ha sottolineato - Nessuna angoscia, nessun crollo, dobbiamo reagire. Abbiate fiducia. Siamo impegnati in una maratona e dobbiamo gestire le energie fino in fondo, dobbiamo stringere i denti. Cittadini, aiutateci ad aiutarvi".

Secondo il governatore il picco dell'emergenza Coronavirus arriverà "alla fine della prima settimana di aprile con più di 3mila contagi".

"Ce la possiamo fare - ha ribadito - a condizione che ogni livello faccia la sua parte". Quanto alle misure del Governo, per De Luca sono state efficaci ma tardive. Infine una battuta sui "portaseccia" che esistono in Campania: "Hanno detto che la Campania è al collasso, ma non c'è stato nessun collasso".