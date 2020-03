Addio a Mirna Doris, voce storica canzone napoletana

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - La canzone napoletana perde Mirna Doris stroncata da un cancro. Doris, 79 anni, all'anagrafe Annunziata Chiarelli, avrebbe computo 80 anni il prossimo 28 settembre. ''Profondo cordoglio della città di Napoli'' è stato espresso dal sindaco, Luigi de Magistris, che l'ha ricordata definendola ''voce storica della canzone napoletana e grande protagonista della musica di Napoli e del Paese''. Doris è stata tra le protagoniste assolute della musica napoletana e italiana.

Nel 1968 vinse il Festival di Napoli a cui sono seguiti numerosi successi e partecipazioni canore e televisive, in particolare in Rai. Il decesso è avvenuto in una clinica napoletana dove era in cura. (ANSA).