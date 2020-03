Farmaco anti-artrite per pazienti Enna

(ANSA) - ENNA, 26 MAR - Quattro pazienti affetti da Covid19 e ricoverati nell'ospedale 'Umberto I' di Enna sono trattati da ieri con il farmaco anti-artrite, arrivato dopo la richiesta inoltrata al centro sperimentatore. "I quattro pazienti - si legge in una nota dell'Asp di Enna - hanno i requisiti richiesti dalla sperimentazione in corso". L'unità di crisi dell'Asp di Enna ha richiesto l'impiego del farmaco per altri tre pazienti.

La sperimentazione del farmaco è promossa dall'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli in collaborazione con altri centri.