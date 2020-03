Cotugno e Monaldi, reparti pieni

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Sono tutti occupati i posti letto delle terapie intensive degli ospedali Cotugno e Monaldi, che rientrano nell'Azienda dei Colli a Napoli.

Al momento, nelle due strutture, sono ricoverati 134 pazienti di cui 127sono casi confermati di positività al coronavirus, mentre per altri 9 pazienti si è in attesa dell'esito dei tamponi.

Sono stati occupati i 6 posti letto nella Terapia intensiva del Monaldi.

In Terapia intensiva al Cotugno, al momento sono ricoverate 23 persone in tutto e non ci sono più posti letto liberi.

Al momento, dunque, è esaurita la disponibilità di posti letto, in regime di ricovero ordinario, che comprende anche una quota di sub intensiva, è esaurita, perché quelli disponibili sono attualmente occupati e anche quelli delle Terapie intensive.(ANSA).