Bandito serbo arrestato da Polstrada

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAR - Uno specialista in "spaccate" vetrine di gioiellerie e tabaccherie è stato arrestato dalla Polizia Stradale all' alba di ieri dopo un inseguimento.

L' uomo, un 30 enne di nazionalità serba, è stato intercettato all' alba di ieri dagli agenti della Polstrada del Compartimento Campania-Basilicata, dopo aver messo a segno un colpo ai danni di una gioielleria di Qualiano (Napoli).

Era a bordo di una "Mazda" sport insieme a tre complici, che sono riusciti a fuggire, e sono ora ricercati.

La banda sarebbe responsabile anche di numerosi colpi contro esercizi commerciali nelle aree di servizio autostradali e furti alle casse automatiche delle barriere autostradali.

All' arrivo della Polstrada, che li hanno raggiunti in rione di Case popolare a Sant' Antimo, dove stavano nascondendo la "Mazda", i banditi hanno speronato un'delle auto degli agenti, ferendone uno di essi, e poi hanno tentato la fuga con un' altra auto. La "Mazda" è stata incendiata nei pressi di un insediamento di Rom a Qualiano.