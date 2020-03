Coronavirus: Fp Cgil, tamponi a medici

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - "Dalle notizie che abbiamo sono diverse decine le operatrici e gli operatori sanitari già positivi al Covid-19 ed il numero di contagiati cresce ed aumenterà se non si adotta una profilassi specifica, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori in prima linea". Così in una nota la segretaria Fp Cgil Campania che rivolge un appello al governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Chiediamo di implementare il piano sanitario di contrasto alla diffusione del Sars-CoV-2, estendendo l'esecuzione dei tamponi al personale sanitario con lo scopo primario di isolare anche i positivi asintomatici e interrompere così la catena di trasmissione del virus". "Il 20 marzo abbiamo chiesto ufficialmente di eseguire il tampone naso-faringeo a tutti i lavoratori della sanità, iniziando da chi è venuto a contatto con pazienti positivi e poi coinvolgendo tutti coloro che hanno operato e stanno operando in ambienti dove sono presenti pazienti contagiati", concludono.(ANSA).