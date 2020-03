Coronavirus, 300 denunce nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 23 MAR - Sono quasi 300 i procedimenti penali avviati dalle Procure Casertane, ovvero Napoli Nord con sede ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere, sulla base delle denunce effettuate dalle forze dell'ordine nei confronti di persone trovate in strada e di attività aperte in violazione delle norme anti Covid-19. In particolare sono ottantuno i fascicoli avviati su altrettante denunce dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha competenza su 80 comuni del Casertano, e circa duecento quelli aperti dalla Procura di Napoli Nord, la cui circoscrizione comprende la metà dei comuni - una ventina del Casertano e altrettanti dell'hinterland napoletano - ma si tratta dei più centri più "caldi" per quanto riguarda il numero di reati commessi.

I magistrati dovranno verificare se le persone denunciate dalle forze dell'ordine avevano effettivamente un valido motivo o se hanno mentito violando l'articolo 650 del codice penale e magari, nei casi più gravi, anche il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.