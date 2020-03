Allerta meteo, nevicate e gelate

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - A partire dalla mezzanotte di oggi e fino a domani è allerta meteo in Campania: previsto un sensibile calo delle temperature su tutta la regione, nevicate e gelate su aree interne.

L'abbassamento delle temperature interesserà infatti tutti i settori della regione. Sulla zona 2 (Alto Volturno e Matese), sulla zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e sulla zona 5 (Tusciano e Alto Sele) con particolare riferimento alla parte interna di questa area specifica, si prevedono anche "Nevicate con deboli accumuli oltre i 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori. Gelate persistenti a quote superiori ai 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori".(ANSA).