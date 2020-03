A Caserta bus gratis per medici

(ANSA) - CASERTA, 23 MAR - Trasporti pubblici gratis a Caserta e provincia per medici e infermieri che devono recarsi a lavoro. Lo annunciano il sindaco di Caserta Carlo Marino e l'azienda di trasporti Clp. Il servizio sarà a chiamata, e consentirà spostamenti in qualsiasi momento della giornata per venire incontro alle esigenze di categoria impegnate in prima linea nella lotta al contagio da Coronavirus.

"Questa sinergia - afferma il sindaco Carlo Marino - è indirizzata a favorire l'arrivo di medici ed infermieri sul proprio posto di lavoro e l'iniziativa osserverà scrupolosamente le direttive e le ordinanze nazionali e regionali che regolano lo spostamento delle persone". "L'iniziativa - spiega la Clp - rappresenta per la nostra azienda un modo per mostrare vicinanza ad un settore che è in prima linea in questa difficile battaglia e per dare, in tal senso, un nostro piccolo contributo. Abbiamo chiesto al Comune di Caserta di fare da ponte con le Asl ed i presidi ospedalieri territoriali".