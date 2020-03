Igienizzanti non a norma, tre denunce

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - Maxisequestro di igienizzanti non a norma nel Napoletano. Gli agenti dei commissariati Arenella e Giugliano-Villaricca, con il supporto della Compagnia della Gdf di Giugliano, hanno effettuato un controllo ad un magazzino di stoccaggio merci in corso Italia a Villaricca. Qui hanno sorpreso tre persone impegnate nell'attività di confezionamento di un gel per le mani ed hanno trovato numerose scatole di prodotti già realizzati ed altre contenenti flaconi vuoti ed etichette nonché 25 taniche di candeggina da 5 litri utilizzate per la realizzazione del prodotto. Sequestrate 5060 confezioni di diversi prodotti detergenti, tra i quali un "gel igienizzante per mani", non conformi alle normative sanitarie, privi di tracciabilità e di autorizzazioni. La società a cui fa riferimento l'intera attività effettuava vendite on line per proprio conto e anche attraverso noti siti di e-commerce a prezzi sensibilmente maggiorati. In tre sono stati denunciati per manovre speculative su merci e frode in commercio.