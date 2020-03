In ospedali Asl Na2 Nord pazienti Covid

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - Da oggi tutti gli ospedali della Asl Napoli 2 nord accoglieranno pazienti Covid-19. Le terapie intensive e le Medicine d'urgenza degli ospedali di Giugliano e Frattamaggiore, dopo quello di Pozzuoli, primo in Campania ad accogliere pazienti provenienti dal Cotugno, prenderanno in carico i casi di Covid-19 provenienti da altre strutture. Gli ospedali sono stati autorizzati ad attivare il protocollo protocollo sperimentale che prevede l'utilizzo del farmaco antiartrite Tocilizumab.

Intanto sono tutti occupati i 10 posti in terapia intensiva del Loreto Mare, a Napoli, ospedale Covid-19. Entro martedì, saranno attivati anche 20 posti letto in terapia subintensiva. Sono 11, invece, i posti letto occupati nella Terapia intensiva del Policlinico Federico II di Napoli, da pazienti Covid-19, provenienti da altri ospedali.

All'ospedale Cardarelli, al momento nessun paziente Covid-19 nell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Nella giornata di oggi, si sono registrati solo 2 casi sospetti di coronavirus.