De Luca, fermare arrivo da altre regioni

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - "Ho rivolto un invito al Governo affinché vengano assunte misure drastiche per evitare o controllare l'arrivo di cittadini da regioni e Paesi in cui il contagio è già elevato. Ho già sottolineato il pericolo eccezionale che può derivare da spostamenti incontrollati che si andrebbero a sommare a quelli delle settimane scorse". E' quanto sostiene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Tali flussi renderebbero davvero ingovernabile la situazione in Campania - sottolinea -. Attendiamo un confronto di merito urgente con il Governo su questa nuova grave emergenza che si profila".