Sette kg droga in casa, arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Uno spacciatore di droga è stato trovato dai carabinieri ad Ottaviano (Napoli) in possesso di 7 chili di droga e di 72 mila euro.

L' uomo, Vincenzo Ambrosio, di 28 anni, già denunciato in passato, è stato fermato dai militari in via Pozini,as bordo di un' auto di grossa cilindrata.

In tasca aveva 5 grammi di hashish e 1200 euro. I carabinieri delle stazioni di San Giuseppe Vesuviano e di Ottaviano si sono recati nella sua abitazione e qui hanno trovato 6 chili di hashish ed un chilo di marijuana, nascosti sotto una tettoia e nella lavastoviglie. oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

In un comodino della camera da letto erano custoditi oltre 72 mila euro in contanti Ambrosio è stato arrestato e trasferito in carcere.