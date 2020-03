Gravina, play off sono idea marginale

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Playoff e playout sono una idea, non ci sono termini stabiliti. E' un'idea marginale rispetto a quella della definizione del campionato. Se si può giocare con playoff e playout vuol dire che qualche partita di campionato si può giocare. Stiamo lavorando". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove parla dei possibili format della parte di campionato non ancora disputata. "Le ipotesi sono diverse - aggiunge Gravina -: congelare la classifica; non assegnare i titoli; cercare di trovare una modalità per salvaguardare la competizione sportiva, tra le prime 4 ad esempio della Serie A o chi può avere titolo; cercare di non disputare, se non sarà permesso, ogni partita, ossia finisce qui il campionato e lì bisognerà capire il da farsi".

Nell'ambito di tutta questa programmazione c'è da inserire una finestra per le Nazionali nel mese di giugno - conclude il presidente della Figc -, ci sono da completare le competizioni internazionali e per quanto ci riguarda anche la Coppa Italia.

Oggi dobbiamo essere responsabili". (ANSA).