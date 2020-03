Coronavirus,sposi e testimoni denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Stavano scattando foto ricordo sul lungomare di Napoli dopo avere celebrato le nozze: la Polizia di Stato ha denunciato oggi sposi e testimoni per violazione delle norme emesse dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Gli agenti del commissariato San Ferdinando sono entrati in azione mentre erano intenti a garantire il rispetto delle misure anti Covid-19 dopo una segnalazione della centrale operativa. I quattro sono stati trovati e bloccati dai poliziotti in via Partenope, all'angolo con piazza Vittoria. (ANSA).