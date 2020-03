Coronavirus:produceva mascherine in casa

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Produceva mascherine in casa e per venderle aveva anche messo degli annunci pubblicitari on line.

Denunciato dai carabinieri ad Acerra (Napoli) un uomo di 48 anni.

I militari hanno perquisito la sua abitazione trovando 22 mascherine nonché materiale per la produzione di nuove protezioni come elastici, supporti in gomma e colla. E' stato tutto sequestrato e sono in corso accertamenti per appurarne la provenienza.(ANSA).