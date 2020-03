Coronavirus, ecco il #verapizzacontest

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Si chiama #verapizzacontest la 'sfida' casalinga lanciata dall'Associazione verace pizza napoletana. In palio corsi professionali da pizzaiolo.

E' un contest gratuito, aperto a tutti, amatori e professionisti, per premiare la migliore verace pizza fatta, realizzata e pensata a casa. Ispirandosi al Disciplinare Internazionale dell'associazione, disponibile online sul sito, i partecipanti sono liberi di scegliere se realizzare una margherita, una marinara o una variante creativa con altri ingredienti.

Il requisito indispensabile, senza alcune deroga, è la cottura in un forno elettrico di tipo domestico. Ogni partecipante dovrà mandare la sua foto via Messenger alla pagina Facebook dell'Associazione. Il contest durerà un mese, a partire da oggi e fino al 20 aprile e sarà il pubblico dei social a votare le pizze preferite con un semplice like.

Le migliori 20 saranno premiate da una giuria di pizzaioli che decreterà la pizza esteticamente più bella e conforme ad un Vera Pizza Napoletana.