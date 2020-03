Campania, 749 positivi e 17 vittime

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - E' di 749 casi positivi (su 3.845 tamponi effettuati), 17 vittime e 30 guariti il bilancio dell'emergenza coronavirus in Campania, secondo i dati - aggiornati alle 15 di oggi - appena diffusi dall'Unità di crisi della Regione.

Il maggior numero di casi si registra in provincia di Napoli (416), seguono Salerno con 115 e Avellino, che con 97 casi, in rapporto alla sua popolazione, risulta al momento la più colpita. Seguono le province di Caserta, 96 casi, e Benevento, otto casi. Tre pazienti risultano totalmente guariti e 27 sono divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica. (ANSA).