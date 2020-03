113 ricoverati Cotugno, 16 in intensiva

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Sono attualmente 113 i ricoverati nell'ospedale Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive, a Napoli.

Oltre ai 113 positivi al coronavirus altri 8 sono in attesa di risposta dopo essere stati sottoposti al tampone. A questi si aggiungono altri 16 pazienti positivi, ricoverati in terapia intensiva.

Entro la prossima settimana, al Cotugno saranno attivati ulteriori posti letto in terapia intensiva, per far fronte ai ricoveri in aumento.