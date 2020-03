Tangenziale Napoli, Pomicino confermato

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - Paolo Cirino Pomicino, 81 anni, è stato confermato alla presidente della Società Tangenziale di Napoli.

Lo ha deciso l' assemblea dei soci che si è riunita oggi.

L' ex parlamentare e ministro della Dc è in carica dal 2011.

Amministratore delegato è stato nominato l' ingegner Luigi Massa, che ha ricoperto in passato l' incarico di direttore generale di "Tangenziale di Napoli" ed altri incarichi di rilievo nel Gruppo Autostrade per l' Italia.