Coronavirus: linea 1 Anm fino alle 20,30

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Per venire incontro alle richieste dei medici e dei sanitari della zona ospedaliera di Napoli, impegnati nell'emergenza covid19, e che finiscono il turno del pomeriggio alle 20, l'Anm ha deciso di prolungare l'orario di esercizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli fino alle ore 20.30. Lo comunica una nota. Il prolungamento sarà sottoposto a una sperimentazione e se necessario potrebbe essere ulteriormente prorogato.

L'Anm "sente forte il dovere di dare il miglior contributo possibile alle categorie in prima linea nello sforzo contro la pandemia. Un dovere che sentono particolarmente le centinaia di impiegati dell'azienda nei diversi servizi: anche gli autisti, i conducenti delle metropolitane e delle funicolari, gli addetti delle stazioni e tutto il personale a contatto con gli utenti hanno timore e preoccupazione per il virus, ma ogni giorno vanno al lavoro consapevoli del loro ruolo fondamentale nel funzionamento della città di Napoli. A loro va il ringraziamento dell'azienda".(ANSA).