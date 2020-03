Borrelli, 249 lavoratori ospedale malati

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "E' qualcosa di molto grave al punto tale che la Procura ha aperto una inchiesta: ho inviato un'interrogazione scritta al Presidente della Campania Vincenzo De Luca per conoscere il numero dei membri del personale sanitario delle strutture ospedaliere della Campania in congedo per malattia e sapere quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei falsi certificati". Così, in una nota, il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli commenta la notizia - resa nota da organi di stampa - che ben 249 membri del personale sanitario dell'ospedale Cardarelli abbiano chiesto il congedo per malattia.

"Il direttore generale del Cardarelli - aggiunge Borrelli - ha confermato la notizia ed avviato un'indagine interna".