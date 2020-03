Positivo consigliere comunale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Le attività delle commissioni consiliari del Comune di Napoli e la Conferenza dei capigruppo da oggi si svolgeranno soltanto in modalità a distanza, in videoconferenza. La decisione, che era nell'aria già da alcuni giorni, è stata presa oggi in sede di Conferenza durante la quale il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Fucito, ha comunicato la positività al Covid-19 del consigliere Coppeto che aveva dato l'annuncio sul suo profilo facebook. ''Sento il dovere civico di informarvi tutti che sono risultato positivo al test del Covid-19 - scrive Coppeto - La mia attività professionale, istituzionale e politica, nonché la mia etica, mi impongono di dare il massimo dell'informazione. Sto bene e sono seguito da medici esperti. Vi abbraccio tutti". Coppeto è direttore del servizio tecnico sanitario dell'azienda Santobono Pausilipon.