Pompei, supplica su Fb per stop epidemia

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Una supplica in streaming per fermare l'epidemia di coronavirus sarà trasmessa in streaming sulla pagina FB del Santuario di Pompei, ogni giorno, alle ore 12.00. Lo annuncia il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei in un comunicato.

A recitare la preghiera mariana sarà l'arcivescovo, mons. Tommaso Caputo. Alla stessa ora, contemporaneamente alla condivisone online del video della Supplica (sulla pagina Facebook ufficiale "Pontificio Santuario di Pompei"), dagli altoparlanti del Santuario, che raggiungono non solo la piazza, ma anche le strade limitrofe, sarà diffuso l'audio della preghiera. "Tutti i pompeiani sono invitati ad unirsi, pur restando ognuno nella propria casa, - precisa il comunicato - alla recita della preghiera per strappare "le sospirate grazie" alla più "tenera fra le madri. Il Santuario di Pompei si unisce così al Santo Padre Francesco e alla Chiesa tutta, che, in modalità diverse, pregano per la fine della pandemia che colpisce l'Italia e il mondo". (ANSA).