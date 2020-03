Mascherine senza marchio CE, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Otto euro per una mascherina priva di tracciabilità: i carabinieri di Melito (Napoli) hanno denunciato un negoziante di 31 anni, del Napoletano, titolare di una ferramenta, per immissione sul mercato di prodotti pericolosi. Aveva messo in vendita mascherine sanitarie prive del marchio "CE" e prive di indicazioni sulla tracciabilità.

Complessivamente sono 27 le mascherine sequestrate, vendute al prezzo unitario di 8 euro. (ANSA).