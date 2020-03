ANSA.it

Campania

In 12 a fare il pic-nic in Campania, denunciati

In 12 a fare il pic-nic in Campania, denunciati Trovati dai carabinieri, in un parco di Via Madonna del Pantano a Varcaturo. Ai militari: "Da 5 giorni in casa, serviva un pò d'aria".