Pugilato: torneo Londra;Mangiacapre battuto prima dello stop

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Prima dello stop imposto da domani dalla task force del Cio, Vincenzo Mangiacapre è salito sul ring della Copper Arena che ha ospitato il torneo di qualificazione olimpica del pugilato. L'azzurro è stato inaspettatamente sconfitto dall'israeliano Kapuler, ai punti per 4-1.

"Sono deluso- è il commento di Mangiacapre - da un verdetto che per me non rispecchia l'andamento del match. Tranne la prima ripresa, credo di essere andato meglio del mio avversario. Spero di rifarmi al prossimo torneo, perchè voglio andare alle Olimpiadi". (ANSA).