Coronavirus: Usb, su bus a meno un metro

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - "Sui bus a Napoli non vengono rispettate le distanze interpersonali, favorendo il contagio del virus". Lo denuncia, in una nota, Adolfo Vallini, del coordinamento Usb.

"Nessun passeggero viene sottoposto al controllo della temperatura - dice ancora Vallini - e i conducenti sono ancora sprovvisti di idonei DPI e autobus puliti".

Secondo quanto riferisce Vallini, "la pulizia non è stata intensificata, in particolare nessuna disinfezione viene effettuata durante l'esercizio sulle parti del mezzo maggiormente a contatto con i pendolari. E ancora deve essere attiva la riduzione del servizio. "C'è poca chiarezza sulle operazioni di pulizia negli ambienti di lavoro e questa situazione desta molta preoccupazione tra il personale di front line che opera a diretto contatto con l'utenza", rileva Vallini, rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Anm, anche se "l'azienda continua a dichiarare di aver attuato un piano straordinario finalizzato all'igienizzazione dei mezzi pubblici". (ANSA).